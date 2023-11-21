Снегодождь накроет Уссурийск уже скоро (интерактивная метеокарта)

Комфортная погода без осадков недолго продержится в Уссурийске. Вечером в среду, 22 ноября, к региону подойдут фронтальные разделы китайского циклона, принеся снегопад и дожди, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Примгидромет.
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