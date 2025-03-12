ЦБ хочет разрешить некоторым инвесторам сделки с криптовалютой

Экспериментальный правовой режим планируется установить сроком на три года. Покупать и продавать криптовалюты Банк России предложил разрешить квалифицированным инвесторамЦентробанк намерен разрешить инвесторам эксперимент с криптовалютой.
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