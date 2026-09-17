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Спорт Уик-Энд

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Бубнов: Мусаев стал ошибаться – сам признает. Кордоба опустился до дешёвых приемов – настолько они сейчас в панике и не уверены в себе

Бубнов: Мусаев стал ошибаться – сам признает. Кордоба опустился до дешёвых приемов – настолько они сейчас в панике и не уверены в себе

- «Краснодар» два матча чемпионата не выигрывает - это кризис или просто стечение обстоятельств? - вопрос ветерану «Спартака», бывшему игроку сборной России Александру Бубнову.

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