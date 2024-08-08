Рынок нефти ждет удара Ирана

Цены на нефть стабилизировались после самого большого роста за неделю (в среду). Рынок все еще напряжен из-за ожидания ответного удара Ирана по Израилю в качестве возмездия за убийства лидеров ХАМАС и «Хезболлы».
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