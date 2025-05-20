Тимченко: указ о наделении Борисова полномочиями сенатора поступил в Совфед

Документ о назначении представителя от Архангельской области Юрия Борисова уже передан в верхнюю палату парламента, сообщил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии