Показала Прилучному, сколько вкладывает в детей: Муцениеце покупает наследникам жилье в Москве

Актриса Агата Муцениеце частенько выкладывает детали всей своей жизни в социальные сети. На днях она публично поссорилась с новой женой Павла Прилучного, а теперь заявила о покупке недвижимости, которую она хочет приобрести для своих детей.
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