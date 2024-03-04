От табака к стевии: чему радуются и о чём мечтают жители Табачного Бахчисарайского района

Село Табачное образовано в 1925 году как безымянный населённый пункт Табаксовхоза, созданного для Крымской опытной станции Всесоюзного научно-исследовательского института табака и махорки, прекратившей существование в 2004 году.
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