Артур Исламов: «Операга бөтен кеше йөрергә тиеш түгел»

«ТНВ» каналында «Сөйләшергә вакыт» тапшыруын алып баручысы Лилия Кадыйрова опера җырчысы, Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры солисты, «Алканат» рок-группасын оештыручыларның берсе Артур Исламовны кунак итеп чакырган.
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