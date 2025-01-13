Расписание трансляций четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону в Демино

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25 4-й этап Демино Расписание трансляций 17 января, пятница Спринт, женщины 11:00 Спринт, мужчины 14:00 18 января, суббота Гонка преследования, женщины 11:00 Гонка преследования, мужчины 14:30 19 января, воскресенье Масс-старт, женщины 10:00 Масс-старт, мужчины 14:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
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