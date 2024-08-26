Реал Солт Лейк – Нью-Инглэнд Революшн где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры МЛС (MLS) 1 сентября

В воскресенье, 1 сентября, сыграют Реал Солт Лейк и Нью-Инглэнд Революшн в рамках МЛС (MLS). Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе Америка Фёрст Филд Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.