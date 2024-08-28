Ночью будет +4 градуса: на последний день лета омские синоптики передают дожди и похолодание. Местами ожидается сильный ветер.
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Ночью будет +4 градуса: на последний день лета омские синоптики передают дожди и похолодание. Местами ожидается сильный ветер.