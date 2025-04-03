В Сирии в результате удара ВВС Израиля погибли десять человек

Израильские военные атаковали территорию САР, информирует Syria TV.По данным сирийского телеканала, ВВС Израиля нанесли удар в районе населённого пункта Нава, который расположен в провинции Дераа на юге страны.
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