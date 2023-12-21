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Юрист Усачев: застройщикам апартаментов вернут НДС, отмененное в 2010 году

Юрист Усачев: застройщикам апартаментов вернут НДС, отмененное в 2010 году

В 2024 году нововведения в законах коснутся не только взрослого поколения, но и детей напрямую, поскольку введено ограничение на использование телефонов в школах, а также будут установлены обязательные уроки труда.

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