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Калуга-поиск

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В Калужской области сбили 7 БПЛА

В Калужской области сбили 7 БПЛА

В ночь на 4 апреля Калужскую область атаковали 7 беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша. Средства ПВО уничтожил 7 БПЛА: 5 сбили в Тарусском районе, 1 - в Дзержинском и еще 1 - в Малоярославецком районах.

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