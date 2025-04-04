В Калужской области сбили 7 БПЛА

В ночь на 4 апреля Калужскую область атаковали 7 беспилотников, сообщил губернатор Владислав Шапша. Средства ПВО уничтожил 7 БПЛА: 5 сбили в Тарусском районе, 1 - в Дзержинском и еще 1 - в Малоярославецком районах.
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