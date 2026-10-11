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Новые правила туризма на Байкале 2026, главные изменения

Новые правила туризма на Байкале 2026, главные изменения

Какие новые правила для туристов на Байкале вступают в силу в 2026 году, кого они затрагивают и что важно учесть при планировании поездки.

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