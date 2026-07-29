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Россиянин поставил на Первую лигу и выиграл более 400 тысяч рублей

Россиянин поставил на Первую лигу и выиграл более 400 тысяч рублей

Россиянин выиграл более 400 тысяч рублей на двух матчах Первой лиги. Об этом сообщает Betonmobile. Клиент букмекерской конторы поставил 100 тысяч рублей на победу «Волги» над «Нефтехимиком» и «Нижнего Новгорода» над «Челябинском».

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