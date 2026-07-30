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Воронежские новости

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Двух топ-менеджеров воронежского «ЭФКО» арестовал московский суд

Двух топ-менеджеров воронежского «ЭФКО» арестовал московский суд

Мещанский районный суд Москвы на два месяца арестовал двух топ-менеджеров расквартированной в Воронеже ГК «Эфко» — директора по стратегическому развитию Владислава Романцева и заместителя директора по развитию Екатерину Кустову, невестку основного владельца компании Валерия Кустова.

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