Двух топ-менеджеров воронежского «ЭФКО» арестовал московский суд

Мещанский районный суд Москвы на два месяца арестовал двух топ-менеджеров расквартированной в Воронеже ГК «Эфко» — директора по стратегическому развитию Владислава Романцева и заместителя директора по развитию Екатерину Кустову, невестку основного владельца компании Валерия Кустова.
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