Екатерина Дунцова не станет президентом России. Группа поддержки домохозяйки-копирайтера не сумела преодолеть даже самый первый этап отбора кандидатов.
Многодетную домохозяйку не пустили в президенты
Комментарии
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Александр
Есть народная пословица-" За рулём п... это не езда". Еще одной курицы не хватает в курятнике бербоков, сандов, фдляйнов!
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15 час.
НС
Наталья Середа
Многодетная? А кому детей оставишь? У нашего президента работа круглосуточная .Да и на переправе коней не меняют.Неси ответственность за деток, этим и будешь богата и счастлива.
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12 час.
СР
Сергей Ручкин
В качестве утешительном бонуса вручить ей колье с жопы ивлевой, пусть сверкает!
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5 час.
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