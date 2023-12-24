Многодетную домохозяйку не пустили в президенты

Есть народная пословица-" За рулём п... это не езда". Еще одной курицы не хватает в курятнике бербоков, сандов, фдляйнов!

НС

Наталья Середа

Многодетная? А кому детей оставишь? У нашего президента работа круглосуточная .Да и на переправе коней не меняют.Неси ответственность за деток, этим и будешь богата и счастлива.