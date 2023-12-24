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Медиакратия

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  • Сергей Ручкин
    В качестве утешительном бонуса вручить ей колье с жопы ивлевой, пусть сверкает!Многодетную домох...
  • Наталья Середа
    Многодетная? А кому детей оставишь? У нашего президента работа круглосуточная .Да и на переправе коней не меняют.Неси...Многодетную домох...
  • Александр
    Есть народная пословица-" За рулём п... это не езда".  Еще одной курицы не хватает в курятнике бербоков, сандов, фдля...Многодетную домох...

Многодетную домохозяйку не пустили в президенты

Многодетную домохозяйку не пустили в президенты

Екатерина Дунцова не станет президентом России. Группа поддержки домохозяйки-копирайтера не сумела преодолеть даже самый первый этап отбора кандидатов.

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Комментарии
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Александр
Есть народная пословица-&quot; За рулём п... это не езда&quot;.  Еще одной курицы не хватает в курятнике бербоков, сандов, фдляйнов!
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15 час.
НС
Наталья Середа
Многодетная? А кому детей оставишь? У нашего президента работа круглосуточная .Да и на переправе коней не меняют.Неси ответственность за деток, этим и будешь богата и счастлива.
Ответить
12 час.
СР
Сергей Ручкин
В качестве утешительном бонуса вручить ей колье с жопы ивлевой, пусть сверкает!
Ответить
5 час.

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