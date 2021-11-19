«Танки шли напролом». Подвигу героев-панфиловцев 80 лет

Героический подвиг воинов-панфиловцев. Худ. В. Е. Памфилов Второй этап немецкого наступления на Москву Положение дел на русском фронте в первой половине ноября 1941 года обсуждалось в немецкой Ставке у Гитлера, а затем на совещании начальников штабов групп армий в Орше, куда приехал начальник Генштаба сухопутных войск Гальдер.
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