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Раскрыт механизм быстрой эволюции инфекций с множественной лекарственной устойчивостью у пациентов

Исследование, проведенное под руководством Оксфордского университета (University of Oxford), дает принципиально новое представление о том, как возникает устойчивость к противомикробным препаратам (УПП) у пациентов с бактериальными инфекциями.

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