Утренние пробки в Подмосковье составили 5 баллов 21 ноября

Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов утром в четверг. В Минтрансе Подмосковья отметили, что на магистралях и шоссе находится почти 904 тысячи машин, что на 3% меньше средних значений октября.
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