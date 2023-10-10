Галкин* нашёл "вескую" причину не идти на фронт в Израиле

Комик объяснил, почему не станет брать в руки оружие и воевать за интересы страны пребыванияЮморист Максим Галкин*, сбежавший из России с начала спецоперации, на данный момент находится на территории Израиля.
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