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Царьград

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Галкин* нашёл "вескую" причину не идти на фронт в Израиле

Галкин* нашёл "вескую" причину не идти на фронт в Израиле

Комик объяснил, почему не станет брать в руки оружие и воевать за интересы страны пребыванияЮморист Максим Галкин*, сбежавший из России с начала спецоперации, на данный момент находится на территории Израиля.

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Комментарии
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петр кузнецов
если Галкин пойдёт на фронт, то кто же Родину израильскую любить будет ?  больше некому ....
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17 час.

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