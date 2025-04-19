Илон Маск на шаг ближе к «ИИ будущего»: Grok теперь с памятью Ирина ВальковаКомпания xAI, основанная Илоном Маском, продолжает уверенно продвигать своего интеллектуального ассистента Grok на всё более конкурентный рынок нейросетевых решений.