Питекантропы холодной войны: почему даже США хотят закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки» Ирина ВальковаВ эпоху глобального информационного противостояния даже в самих Соединённых Штатах начинают понимать бессмысленность и ущербность старых пропагандистских механизмов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии