Питекантропы холодной войны: почему даже США хотят закрыть «Радио Свобода» и «Голос Америки» Ирина ВальковаВ эпоху глобального информационного противостояния даже в самих Соединённых Штатах начинают понимать бессмысленность и ущербность старых пропагандистских механизмов.