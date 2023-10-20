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Игрока «Баварии» Мазрауи не депортируют из Германии за поддержку Палестины

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн отреагировал на призыв двух депутатов бундестага от Христианско-демократического союза депортировать из страны игрока «Баварии» Нуссайра Мазрауи за пост в соцсетях в поддержку Палестины.

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