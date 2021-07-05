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Почему с одной женщиной мужчина ведет себя безобразно, а с другой сдувает пылинки

Почему с одной женщиной мужчина ведет себя безобразно, а с другой сдувает пылинки

Морена! Бывает, пара рассталась по одной перечисленных вами причин или нескольким сразу. И вот с другой женщиной мужчина ведёт себя так:- сам захочет и будет настаивать на рождении ребенка, стараясь создать для женщины психологический и материальный комфорт;- в период тяжёлой болезни сделает все для нее, не бросит и не променяет на другую и даже не поведется на мимолётные связи;- спокойно решает проблемы, не устраивая сцен и разборок, тем более в праздники и юбилеи;- всегда подстрахует и поддержит ее, будь то это ее наглое начальство или его мать, про хулиганов это по умолчанию;- даёт ей полную свободу творчества, самореализации, а также к общению с друзьями относится нормально, т.

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Ирина Хрулева
ни о чем статья
Галина Зиборова (Белоусова)
Показан один из вариантов, скажем так, защиты своих личных границ. Может ещё по всякому быть, конечно, но и этот вариант надо учитывать.
ГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)
Я думаю--тут две причины. Во-первых--каждый мужчина видит в женщине то--чем наполнен сам. То есть каждый извращенец и хам --непременно относится к женщине --НЕУВАЖИТЕЛЬНО. Во вторых, это отчасти зависит и от женщины. Уточню. Один и тот же мужчина может по разному относиться к разным женщинам потому--что он поступает с каждой женщиной так, как она позволяет ему к себе относиться.

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