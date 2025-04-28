Какую машину выгодно купить этой весной

Повышение утилизационного сбора (инициаторы этой идеи сейчас локти кусают) и запредельная стоимость кредита самым негативным образом отразилась на автомобильных продажах – по итогам первого квартала они снизились на 25,3%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии