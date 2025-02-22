Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил обеспокоенность поведением украинского лидера Владимира Зеленского после его визитов в Соединенные Штаты, подчеркнув, что американским властям необходимо проверять туалеты и другие "интимные уголки" на наличие "порошка".