Немецкий генерал Куят: страны Запада недооценили Россию

Западные страны недооценили Россию и зря сорвали мирные переговоры по ситуации на Украине. Такое заявление сделал экс-командующий войсками Североатлантического альянса, немецкий генерал Харальд Куят в интервью изданию Overton Magazin.
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