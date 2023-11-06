Ветеран ВОВ рассказал подробности освобождения Киева от фашистов

В день 80-летия со дня освобождения Киева от двух лет фашистского террора ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Владимир Шелудько в понедельник, 6 ноября, рассказал «Известиям» подробности этого события.
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