Новый гиперкар Bugatti обещает оказаться быстрее болидов Формулы-1

Компания Bugatti готовится к тому, чтобы представить свое очередное творение. Французский автопроизводитель уже подтвердил, что долгожданный многими трековый гиперкар Bolide близок к тому, чтобы начать поставляться клиентам.
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