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Царьград

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Россия потеряет Калининград? Ответ неожиданно пришёл из Индии

Россия потеряет Калининград? Ответ неожиданно пришёл из Индии

То, что наш Калининград не даёт покоя недругам, никогда секретом не было. Они этого и не скрывают, регулярно бряцая оружием у нашей границы и цинично заявляя, что это делается в "целях самообороны".

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