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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жеа – второй лаки-лузер, вышедший в 1/8 финала US Open

Артур Жеа обыграл Майкла Чжэна в третьем раунде US Open – 7:6(7), 3:6, 4:6, 6:3, 6:2.  21-летний Жеа стал вторым лаки-лузером в истории, вышедшим во вторую неделю US Open.

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