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Владимирские новости

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Нарушения при продаже саженцев плодовых культур выявили во Владимирской области

Нарушения при продаже саженцев плодовых культур выявили во Владимирской области

В конце апреля госинспектор управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям провел выездное обследование выставки-продажи саженцев плодово-ягодных культур из Новгородского питомника в городе Александров.

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