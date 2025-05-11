Нарушения при продаже саженцев плодовых культур выявили во Владимирской области

В конце апреля госинспектор управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям провел выездное обследование выставки-продажи саженцев плодово-ягодных культур из Новгородского питомника в городе Александров.
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