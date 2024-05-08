"Политически неприемлемо": Макрона оставили без любимого торта на встрече с Си Цзиньпином

У десерта оказалось неподходящее в современным реалиях название, поэтому угощение пришлось заменить.Встреча лидера КНР Си Цзиньпина и президента Франции Эмманюэля Макрона прошла без одного из любимых десертов последнего – так называемого "русского пирога".
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