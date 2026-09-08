Тренды и цены: как изменился рынок новостроек Ханты-Мансийска

За год рынок новостроек в окружной столице Югры сократился более чем на 5%. В конце лета в Ханты-Мансийске было выставлено на продажу почти 43 тысячи квадратов жилья.
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