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До 70% трансграничных операций проводятся в обход банков

До 70% трансграничных операций России с международными партнерами сегодня проходят через альтернативные каналы, минуя традиционную банковскую систему.

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