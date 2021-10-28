Westpac ждет повышения ставки РБА лишь в 2023 году

Аналитики банка Westpac поделились своими прогнозами относительно дальнейшей монетарной политики ЦБ Австралии по ставкам: После опубликованного в сентябре квартального инфляционного отчета мыАналитики банка Westpac поделились своими прогнозами относительно дальнейшей монетарной политики ЦБ Австралии по ставкам: После опубликованного в сентябре квартального инфляционного отчета мы подтвердили свой прогноз, согласно которому первое повышение ставки РБА (на 15 б.