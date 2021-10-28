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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Westpac ждет повышения ставки РБА лишь в 2023 году

Аналитики банка Westpac  поделились своими прогнозами относительно дальнейшей монетарной политики ЦБ Австралии по ставкам: После опубликованного в сентябре квартального инфляционного отчета мыАналитики банка Westpac  поделились своими прогнозами относительно дальнейшей монетарной политики ЦБ Австралии по ставкам: После опубликованного в сентябре квартального инфляционного отчета мы подтвердили свой прогноз, согласно которому первое повышение ставки РБА (на 15 б.

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