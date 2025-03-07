В Марианской впадине нашли ранее неизвестных микроорганизмов. Они живут в экстремальной среде

Учёные выяснили, как глубоководные микробы выживают при таких условиях.В глубоководных районах Мирового океана, включая Марианскую впадину, учёные из Китая обнаружили большое количество ранее неизвестных микроорганизмов.
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