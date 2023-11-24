Владивостокский порт увеличил экспорт грузов в Узбекистан

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября, ФедералПресс. Владивостокский морской торговый порт, работающий в составе транспортно-логистической компании FESCO, с начала 2023 года на 43,5 % увеличил экспорт грузов в сторону Узбекистана.
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