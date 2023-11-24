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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Владивостокский порт увеличил экспорт грузов в Узбекистан

Владивостокский порт увеличил экспорт грузов в Узбекистан

ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября, ФедералПресс. Владивостокский морской торговый порт, работающий в составе транспортно-логистической компании FESCO, с начала 2023 года на 43,5 % увеличил экспорт грузов в сторону Узбекистана.

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