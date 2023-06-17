Дворник обнаружил боеприпасы в подвале жилого дома в Стрельне

Экспертиза криминалистов показала, что находка — самодельные охотничьи патроны к ружьям и карабинам. Чемодан с порохом и коробку с патронами обнаружил дворник, когда убирал подвальное помещение в доме № 4 на улице Слободская в поселке Стрельна.
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