Сальдо предложил инициировать суд над Зеленским

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Леонид Ла Рошель

Можно, конечно, и инсценировать суд, но без присутствия нарика-ответчика это не более чем фарс. Хотя можно заочно приговорить обдолбыша к высшей мере и привести этот приговор в исполнение "Калибром" или "Искандером".