СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский должен ответить на публичном судебном процессе за убийства херсонцев и разрушение региона.
Сальдо предложил инициировать суд над Зеленским
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Можно, конечно, и инсценировать суд, но без присутствия нарика-ответчика это не более чем фарс. Хотя можно заочно приговорить обдолбыша к высшей мере и привести этот приговор в исполнение "Калибром" или "Искандером".
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