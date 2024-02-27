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Сальдо предложил инициировать суд над Зеленским

Сальдо предложил инициировать суд над Зеленским

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский должен ответить на публичном судебном процессе за убийства херсонцев и разрушение региона.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Можно, конечно, и инсценировать суд, но без присутствия нарика-ответчика это не более чем фарс. Хотя можно заочно приговорить обдолбыша к высшей мере и привести этот приговор в исполнение &quot;Калибром&quot; или &quot;Искандером&quot;.
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