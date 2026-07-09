Песков: производство Patriot на Украине будет означать работу там армии НАТО

Если США выполнят обещания Дональда Трампа закрыть воздушное пространство над Украиной и дать ей лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot, это будет означать, что на украинской территории будут работать вооруженные силы страны НАТО — а именно против этого и направлена СВО.
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