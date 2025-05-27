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Лицензия на игры раллийной серии WRC вернулась к Nacon. Первая игра выйдет в 2027 году

Ранее EA Sports объявили, что разработка игр раллийной серии WRC прекращена. Ею занималась Codemasters, последним от них вышло обновление сезона 2024 года, включая набор контента Hard Chargers, для EA Sports WRC 2023.

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