МегаФон расширил для тверичан географию 5G-роуминга

Публичное акционерное общество «МегаФон», ИНН 7812014560, ID a-45877F7NfYUJCUneVdSjywQsy Жители Тверской области, отправляющиеся в летние заграничные поездки, получили доступ к сетям пятого поколения на ключевых курортах мира.
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