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Солтмурад Бакаев интересен «Ленинградцу». Его старший брат Зелимхан играет за «Зенит»

Солтмурад Бакаев интересен «Ленинградцу». Его старший брат Зелимхан играет за «Зенит»

Клуб Мелбет Первой лиги хочет арендовать 24-летнего футболиста, у которого дефицит игровой практики в казанском клубе, сообщает «ФНЛ с Ильевым».

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