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Писарский о спаде: «Голова была забита другими вещами, а не футболом. Каждый день думаешь о свадьбе, смене фамилии, как все успеть»

«Поменял не только фамилию, но еще и отчество. Васильевич! (улыбается) Я много говорил не прессе, а родственникам, что вторая часть сезона получилась очень скомканная.

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