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Россия производит за три месяца столько, сколько весь НАТО за год – генсек альянса

Россия производит за три месяца столько, сколько весь НАТО за год – генсек альянса

Украина сейчас находится не в том состоянии, чтобы вести переговоры с Россией с позиции силы. Об этом, выступая в Европарламенте, заявил генсекретарь НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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