Артём Ольхин: Казахстан раскачивали международные террористы под эгидой Запада

С момента трагических событий в Казахстане прошёл уже месяц. Однако это тема ещё долго будет продолжать будоражить общественность как в России, так и на всём постсоветском пространстве В эксклюзивном интервью News Front преподаватель исторического факультета Донецкого национального университета (ДонНУ), заместитель министра информации ДНР Артём Ольхин рассказал о сходстве и различиях между несостоявшимся майданом в Казахстане и реализованным Западом «цветным» переворотом на Украине, а также о том, какие уроки следует нам извлечь из событий в Казахстане.