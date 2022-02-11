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Артём Ольхин: Казахстан раскачивали международные террористы под эгидой Запада

Артём Ольхин: Казахстан раскачивали международные террористы под эгидой Запада

С момента трагических событий в Казахстане прошёл уже месяц. Однако это тема ещё долго будет продолжать будоражить общественность как в России, так и на всём постсоветском пространстве В эксклюзивном интервью News Front преподаватель исторического факультета Донецкого национального университета (ДонНУ), заместитель министра информации ДНР Артём Ольхин рассказал о сходстве и различиях между несостоявшимся майданом в Казахстане и реализованным Западом «цветным» переворотом на Украине, а также о том, какие уроки следует нам извлечь из событий в Казахстане.

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