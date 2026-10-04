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Царьград

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Трамп провозгласил себя одним из самых умных людей на планете

Трамп провозгласил себя одним из самых умных людей на планете

Президент Трамп, выступая 3 октября в Огайо, заявил о своём высоком интеллекте, поддерживая республиканцев перед выборами в Конгресс.

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